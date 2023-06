Golf: Borge på delt 39.-plass – Buhai vant

Celine Borge ligger an til 39.-plass i LPGA-turneringen i Galloway, New Jersey. Foto: Darryl Webb / NTB

NTB

Celine Borge gikk siste runde av LPGA-turneringen i New Jersey to slag under par. Det sendte henne tre slag under par totalt og til delt 39.-plass.