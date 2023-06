Djokovic ble historisk – slo Ruud i Roland-Garros-finalen

Casper Ruud under finalen av Roland-Garros mot Novak Djokovic. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Novak Djokovic er den første herrespiller som har vunnet 23 Grand Slam-turneringer. Det skjedde med seier over Casper Ruud i Roland-Garros-finalen.

Serberen tok sin 23. Grand Slam-tittel med settsifrene 7-6 (7-1), 6-3, 7-5. Med triumfen passerte Djokovic det spanske ikonet Rafael Nadal, som står med 22. Nadal har slitt med skader de siste årene, og det er høyst usikkert om den 37 år gamle spanjolen blir å se i flere Grand Slam-finaler.

Nadal var raskt ute med gratulasjon til Djokovic.

– For noen år siden var 23 et tall som var umulig å forestille seg, og du har greid det. Nyt det med familien og laget ditt, tvitret han.

Djokovic er også den første mannen som har vunnet alle Grand Slam-turneringene minst tre ganger. Han står med ti triumfer i Australian Open, sju i Wimbledon og tre hver i US Open og Roland-Garros. Med finaleseieren innkasserte han 27 millioner kroner.

Ruud var fornøyd med at han fikk være den første til å gratulere Djokovic fra scenen.

– En ny dag og en ny rekord for deg. En ny dag der du omskriver tennishistorien. Det er vanskelig å beskrive hvor fantastisk det er og hvor god du er. Du er en inspirasjon for så mange ute i hele verden. Gratulerer til deg og teamet ditt, jeg tror nok denne smaker best av dem alle, sa Ruud til sin overmann.

Deretter takket Ruud familien og teamet sitt. Det var en preget far og trener Christian som fulgte sønnen fra tribunen da han holdt sin takketale foran et stappfullt stadion.

– Det er ikke bare for at vi begge er her, men du er en av de snilleste på touren. Folk rundt touren, både spillere og trenere, verdsetter og elsker deg. I dagens verden er det viktig å anerkjenne når noen har de rette verdiene. Takk til deg og teamet ditt, sa Djokovic om Ruud.

– Du har vært en av de mest stabile spillerne i verden de siste årene. Jeg ønsker deg alt det beste og håper at du slår alle du møter utenom meg, fortsatte Djokovic til latter og applaus fra alle de fremmøtte.

Ruud har tapt alle sine fem møter med Djokovic. De to siste har kommet i finaler, der serberen også var sterkest i ATP-sluttspillet i fjor.

– Kommer til å vinne

Ruud fikk den beste starten på kampen og ledet 4-1 i første sett, men deretter handlet det meste om Djokovic. Finaleseieren var sikret etter tre timer og 13 minutters spill på hovedbanen Philippe-Chatrier i Paris.

– Casper hadde ingen løsning på hva han skulle gjøre der ute, sa Discovery-ekspert Øivind Sørvald. Han er også involvert i Ruuds analyseteam.

– Han kommer til å vinne en av disse Grand Slam-turneringene på et eller annet tidspunkt, men da må han ha noe mer å stille opp med når motstanderen setter opp farten, fortsatte Sørvald.

På tribunen var blant andre fotballstjernene Kylian Mbappé og Zlatan Ibrahimovic, samt NFL-legenden Tom Brady og skuespilleren Hugh Grant.

Verdensener

Med seieren blir Djokovic også verdensener igjen når rankingen oppdateres mandag morgen. Da flytter han stjerneskuddet Carlos Alcaraz ned til annenplass. Ruud forblir nummer fire på rankingen.

Ruud mottar 13,5 millioner kroner etter sitt annet strake finaletap i Roland-Garros. Nordmannen røk for Nadal i fjorårets utgave og har tapt finalene i tre av de fem siste Grand Slam-turneringene. Han tapte for Alcaraz i US Open og har fortsatt til gode å vinne en av tennissportens gjeveste turneringer.

Ruud fikk en god start på kampen, men i midten av første sett overtok Djokovic initiativet og vant det første settet med 7-1 i tiebreak. Deretter fortsatte serberen å spille nærmest feilfritt og vant sett nummer to med 6-3. Tredje sett gikk i serberens favør med 7-5, og han kunne strekke hendene i været.

Fem tap

Ruud har tapt alle sine fem møter med Djokovic. De to siste har kommet i finaler, der serberen også var sterkest i ATP-sluttspillet i fjor.

Ruud slet i starten av årets sesong og kom inn til turneringen Paris med mange poeng å forsvare på ATP-rankingen. Roland-Garros er kun tredje turnering av 13 hvor han har vunnet minst to strake kamper. Han vant ATP 250-turneringen i portugisiske Estoril tidligere i år.

Neste Grand Slam-turnering på kalenderen er Wimbledon, som spilles i første halvdel av juli måned. Ruud har aldri kommet lenger enn til 2. runde i turneringen som spilles på gress. US Open spilles i månedsskiftet august-september.