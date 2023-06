Inzaghi: – Vi fortjente ikke å tape

Inter-trener Simone Inzaghi trøster spillerne etter finaletapet for Manchester City i Istanbul. Foto: Antonio Calanni, AP / NTB

NTB

Inter-trener Simone Inzaghi er stolt av sine spillere og av tilhengerne som heiet dem fram i mesterligafinalen. Han synes feil lag vant.

– Jeg gratulerte spillerne. De spilte en stor kamp. Vi tapte en finale vi hadde veldig lyst til å vinne, men de kan være stolte. Jeg ville ikke bytte dem bort med noen, og i dag så hele verden hvorfor, sa han til Sky.

– Vi spilte mot et stort lag, men det var åpenbart at vi ikke fortjente å tape. Jeg vil gjerne kjemme hver eneste av våre tilhengere, akkurat som spillerne. De er fantastiske. De er alltid til stede for oss.

Inzaghi fortvilte på sidelinja da Inter kom til flere kjempesjanser uten å lykkes.

– Det er slike skuffelser man vokser av, men jeg lurer fortsatt på hvordan vi ikke fikk ballen i mål. Vi fortjente mer, men dette gir oss drivstoff til å prøve igjen neste sesong, sa han.