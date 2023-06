Rodri matchvinner da Manchester City fullførte trippeltriumfen: – En gave fra Gud

Rodri (til h.) jubler sammen med Erling Braut Haaland og kaptein Ilkay Gündogan etter å ha scoret for Manchester City i mesterligafinalen mot Inter. Foto: Manu Fernandez, AP / NTB

NTB

Erling Braut Haaland ble målløs i sesongens siste klubbkamp, men Rodri scoret målet som ordnet Manchester Citys første mesterligatittel med 1-0 over Inter.

Manchester City er 10. lag som har vunnet mesterliga, serie og cup i samme sesong. Eneste engelske klubb som har greid det tidligere var byrival United i 1999, da Ole Gunnar Solskjær ble matchvinner i CL-finalen.

Mange trodde at Haaland skulle kopiere ham fredag, men det var Rodri som i det 68. minutt scoret det forløsende målet. Manuel Akanji spilte fram Bernardo Silva på høyresiden. På innlegget skrek City-spillerne på hands da ballen sneiet Francesco Acerbi, men den spratt ut til Rodri, som iskaldt skrudde den rundt et par forsvarere og inn ved stolpen.

– Nå er det mange følelser. Det er en drøm som blir virkelig. City-tilhengerne har ventet 20, 30, 40 år på dette, jeg har vært her fire. De fortjener det, og vi fortjener det, sa Rodri til BT Sport.

– Vi har vært så nær i de siste årene. Vi var ikke på topp i dag, men nå fikk vi denne presangen fra Gud.

Tre minutter etter ledermålet hadde Inter en ellevill dobbeltsjanse til å utligne ved Federico Dimarco. Han nikket først i en bue over keeper Ederson og i tverrliggeren. På returen nikket han igjen, men da sto lagkamerat Romelu Lukaku i veien.

To minutter før full tid fikk Inter en ny kjempesjanse da Lukaku nikket fra kloss hold, men rett i beinet til Ederson. Ruben Dias sto i veien for returen og greide så vidt å unngå at den havnet i eget mål.

Haaland hadde den største sjansen i første omgang, men hans skudd ble reddet av André Onana. Det sto fortsatt 0-0 da City-forsvaret i det 59. minutt forærte en kjempesjanse til Lautaro Martínez, men den argentinske verdensmesterens skudd ble reddet av Ederson.

Phil Foden hadde i det 78. minutt en stor sjanse til å punktere kampen etter en vending fra øverste hylle, men avslutningen sto ikke i stil. Likevel endte det med jubel, og Citys første europacuptittel siden cupvinnercupen i 1970.

Endelig for Guardiola

Omsider greide Pep Guardiola å ta Manchester City helt til mesterligatittelen. Han har ikke fått løfte den pokalen siden han vant med Barcelona i 2011. Siden har han gang på gang feilet i de siste rundene med Bayern München og Manchester City.

City vant selv om Kevin De Bruyne måtte ut med skade i første omgang og selv om spillet var et godt stykke unna lagets beste i møtet med et disiplinert og godt organisert Inter-lag.

– Jeg spilte forferdelig, men jeg bryr meg ikke. Å vinne trippelen med disse spillerne er så spesielt. Jeg er så lykkelig, sa Jack Grealish til BT Sport.

Etter 58 minutter gikk Guardiola ned på alle fire i forferdelse da spillerne hans forærte Inter en kjempesjanse. Akanji lot et tilbakespill fra Bernardo Silva gå, men Ederson rykket ikke ut, og Martinez kom mellom. Han overså innbytter Romelu Lukaku, som skrek etter ballen inne i midten, og prøvde å overliste keeper fra spiss vinkel. Ederson tok skuddet i kroppen, og Guardiola kunne puste igjen.

Måtte ut

Det var ikke eneste gang City-manageren hadde bange anelser. Etter en snau halvtime satte De Bruyne seg ned og fikk behandling for hamstringtrøbbel. Han prøvde å spille videre, men fem minutter senere måtte City-playmakeren gå av banen og erstattes av Foden. På vei ut fikk en tydelig nedbrutt De Bruyne trøst av Haaland.

Belgieren hadde spilt fram Haaland til kampens så langt største sjanse. I det 27. minutt spilte De Bruyne vegg med Rodri og slo en bruddball til jærbuen, som parkerte Alessandro Bastoni og skjøt fra hjørnet av 5-meteren. Keeper André Onana gjorde seg stor og reddet med armen og hoften.

Det ble ingen målgivende pasning i Istanbul for Citys assistkonge, som også i mesterligafinalen for to år siden måtte ut med skade. Haaland ble stående med 52 City-mål denne sesongen, hvorav 12 i mesterligaen.

Stramme tøyler

Bernardo Silva hadde kampens første sjanse da han etter fem minutter utfordret Federico Dimarco, som rygget unna og ga ham rom. Silva skrudde ballen rett utenfor lengste kryss.

Ellers rygget Inter-spillerne ikke unna, men presset aggressivt og var tøffe i duellene. Haaland ble holdt i stramme tøyler av Francesco Acerbi og de andre Inter-stopperne og kom sjelden i posisjonene han liker.

Inter kom ikke til store sjanser før pause, men stresset City-forsvaret og særlig keeper Ederson. Han gjorde noen ukarakteristiske feil med ballen som kunne blitt straffet. Blant annet forærte han Nicolò Barella en gratissjanse som ble spolert med et dårlig treff fra distanse.

Inter skulle få flere og større sjanser etter pause, men laget slapp også inn målet som avgjorde kampen.