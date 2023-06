Svenske VM-stjerner måtte vise fram kjønnsorganet: – Det var ydmykende

NTB

Det svenske kvinnelandslaget måtte bokstavelig talt dra ned buksene for å bevise at de var kvinner i forbindelse med VM-sluttspillet i fotball i 2011.

Opplysningene fremkommer i fotballegenden Nilla Fischers nye bok «Jag sa inte ens hälften», på norsk «Jeg sa ikke engang halvparten».

Der forteller Fischer, som i mange år var en av Sveriges aller mest suksessrike fotballspillere på kvinnesiden, om episoden hun omtaler som ydmykende og lite hyggelig.

Bakteppet var at det hadde fremkommet opplysninger om at flere spillere i troppen til Ekvatorial-Guinea skulle være menn. Det førte til krav fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) om at samtlige VM-spillere måtte bevise at de var kvinner.

– Ydmykende

«Jeg koker når jeg hører om det svært oppsiktsvekkende kravet. Midt under VM vil Fifa-pampene at vi skal vise fram kjønnene våre. Vi får beskjed om å ikke barbere oss der nede de neste dagene, og deretter må vi vise fram kjønnsorganet vårt til landslagslegen. Ingen skjønner denne barberingen, men vi gjør som vi får beskjed om og lurer på hva som egentlig skjer», skriver Fischer i boken.

«Hvorfor er vi tvunget til å gjøre dette nå? Det må vel finnes andre måter? Skal vi nekte? Samtidig vil ingen våge å eventuelt risikere å ikke få spille VM. Vi må gjennom ydmykelsesprosessen, uansett hvor rart og krenkende det føles», fortsetter hun.

Selve undersøkelsen skal ifølge henne ha skjedd ved at landslagslegen tok runden og banket på hotellrommet til de enkelte spillerne. Deretter skal en kvinnelig sykepleier ha gjort sjekken.

«Jeg forstår hva jeg må gjøre og drar raskt ned treningsbuksene og trusene samtidig. Fysioterapeuten nikker og sier «ja» og ser så ut på legen som står med ryggen mot døråpningen min», skriver Fischer.

Kryss i skjema

Daværende lege på det svenske landslaget, Mats Börjesson, bekrefter at sjekken ble gjort på oppfordring fra Fifa.

– I hver turnering bekrefter vi at spillerne er kvinner ved å krysse av i en boks i et skjema på samme måte som vi sjekker at de er hjertefriske. At det kom så akutt det året, og at de krevde mer enn et kryss, skyldtes nok at de oppdaget noen som hadde jukset. Det ble stress fra arrangøren. I etterkant har de overlatt til oss å løse det selv, sier han til SVT.

– Man kan forstå at testene oppleves som ubehagelige, men det er ingen onde hensikter fra arrangøren, legger han til.