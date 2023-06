Girma slo 19 år gammel hinderrekord – kronet rekordkveld i Paris

NTB

Lamecha Girma satte verdensrekord på 3000 meter hinder med 7.52,11 under Diamond League-stevnet i Paris. Han var tre år gammel da forrige rekord ble satt.

22-åringen fra Etiopia har to ganger tatt VM-sølv og en gang OL-sølv. Fredag var han i en klasse for seg da han slo nærmeste konkurrent med over 17 sekunder, sin peronlige rekord med seks og et halvt sekund og gjeldende verdensrekord med 1,52 sekund.

Saif Saaeed Shaheen fra Qatar hadde den gamle rekorden på 7.53,63, satt i Brussel i september 2004.

– Jeg er så lykkelig. Lykkelig og veldig stolt, sa Girma.

– Jeg følte meg så rask under løpet, og så selvsikker. Det er ingen overraskelse at det ble verdensrekord. Det var planen min å slå den i dag.

Det var tredje gang i stevnet at publikum kunne juble fram en løper til den beste tiden noensinne. Jakob Ingebrigtsen knuste med 7.54,10 den tidligere bestetiden på 2 engelske mil, en sjeldent løpt distanse der det ikke noteres offisiell verdensrekord.

Så løp Faith Kipyegon inn til 14,05,20 på 5000 meter, før Girma satte punktum for rekordkvelden.

Alle rekordtidene ble oppnådd ved hjelp av lyshare. Girma hadde også drahjelp av harene El Mehdi Aboujanah og Lawrence Kemboi Kipsang.