Inzaghi: – Vi har en plan for å stoppe Haaland

Inter-trener Simone Inzaghi instruerer spillerne under treningen i Istanbul kvelden før mesterligafinalen mot Manchester City. Foto: Manu Fernandez, AP / NTB

NTB

Inter-trener Simone Inzaghi sa på sin pressekonferanse i Istanbul fredag at han har en plan for å stoppe Erling Braut Haaland i mesterligafinalen.

Hva planen går ut på ville han ikke overraskende holde for seg selv.

På spørsmål fra Nettavisen i et fullstappet presserom på Atatürk stadion bekreftet Inzaghi at han har en Haaland-plan.

– Vi vet alle hvor god spiller han er og hvor sterke Manchester City er. Vi må holde et ekstra øye med ham, men vi blir nødt til å holde et øye med alle Citys spillere. Jeg har forberedt noe, men det blir hele Inter som må forsvare seg, for å begrense ikke bare Haaland, men hele City, sa han.

Den argentinske verdensmesteren Lautaro Martínez og tyrkiske Hakan Çalhanoglu møtte til pressekonferansen sammen med Inzaghi.

– VM og mesterligaen er de to viktigste finalene en spiller kan spille. Det eneste som er forandret er trøyen. Følelsen er den samme, unik, og håpet er å vinne igjen, sa Martínez.