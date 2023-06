Fifa passerte milepæl i billettsalget til VM

Det er solgt over én million billetter til sommerens fotball-VM. Norges kvinnelandslag sparker i gang VM i Australia og New Zealand 20. juli. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

NTB

