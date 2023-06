Panthers slo tilbake i Stanley Cup-finalen

NTB

Vegas Golden Knights så ut til å gå mot sin tredje strake seier i finalen i NHL-sluttspillet, men Florida Panthers ville det annerledes og vant 3-2.

Dermed reduserte laget fra Florida til 1-2 i best av sju-serien. Carter Verhaeghe ble matchvinner fire minutter ut i første forlengningsperiode etter at det sto 2-2 etter tre perioder.

– Jeg hadde litt tid på meg til å skyte og jeg er glad den gikk inn. Det viser hvor godt laget vårt er og at guttene aldri gir opp, sa Verhaeghe etter kampen.

Vegas ledet 2-0 i best av sju-serien etter at å ha vunnet sine to første hjemmekamper. Lenge så det ut til at de ville klare seier også i den første av to bortekamper, men Panthers kjempet seg til overtidsspill og tok sin første seier i finalespillet.

Begge målene til Vegas kom i powerplay. Mark Stone scoret i første periode og Jonathan Marchessault i andre periode. Da hadde Brandon Montour scoret kampens første mål for hjemmelaget.

Da det gjensto drøye to minutter av siste periode, slo Panthers tilbake og utlignet til 2-2 da Matthew Tkachuk plukket opp en løs puck og satte den i mål til ellevill jubel for hjemmefansen.

Dermed ble det forlengning. Der trakk hjemmelaget det lengste strået da Verhaeghe sørget for 3-2. Neste kamp spilles i Miami natt til søndag norsk tid.