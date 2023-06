Kilde føler seg oversett av Skiforbundet i rettighetskonflikten: – Ikke vært så kult

NTB

Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen har tatt opp kampen med Norges Skiforbund om å få mer kontroll over sine egne bilderettigheter.

– Det har vært en prosess hvor vi har laget i ryggen. Det har jo vært en samlet greie som vi har tatt internt, noe vi er veldig opptatt av å gjøre. Og jeg føler at vi har gjort de riktige stegene hele veien, sier Kilde til NTB før han forteller om den betente konflikten med skiforbundet.

I forrige uke avslørte VG at de to alpinessene følte seg overkjørt av sitt eget forbund, og at de ikke ønsket å signere avtalen som regulerer markedsrettighetene.

Pål Kleven i advokatkontoret Kleven amp; Kristensen DA, som representerer alle utøverne, kunne også røpe at enkeltutøvere ikke har skrevet under på landslagsavtalen siden 2021.

– Vi snakker om bilderettigheter, og det handler om hvordan vi kan være som privatpersoner utenom landslag. Så det er en kompleks greie, men samtidig er det en veldig viktig greie, for verden utvikler seg, sier Kilde og fortsetter:

– Vi er veldig avhengig av det vi gjør i sosiale medier, for sponsorer man har, på eventer og så videre. Det er ikke bare TV lenger. Og da er det enda viktigere for oss å kunne ha private sponsorer og partnere som er villige til å gjøre noe sammen for å bygge den merkevaren du har lyst til å være.

Alpinistene, sammen med langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo, har egentlig allerede vunnet fram i sin kamp om egne rettigheter.

En uttalelse for Skiforbundets lovutvalg fra 2022 ga utøverne nemlig en seier i spørsmålet om hvem som eier deres markedsrettigheter. Likevel mener de at skiforbundet ikke har gjort noen endringer.

– Oversett

– Det har vært stille fra Skiforbundet, noe som har gjort at det har ikke vært så kult å sitte og følge med på – og bli oversett på den måten … I hvert fall når man sitter med en så tydelig kommunikasjon, hvor det eneste vi spør etter er en toveiskommunikasjon. Og at vi løpere får mer innblikk i hva som skjer, sier Kilde.

For i lovutvalgets uttalelse heter det at utøverne og skiforbundet sammen skal bli enige om i hvilket omfang NSF skal få bruke utøvernes bilderettigheter i forbundets kommersielle avtaler.

– Norges Skiforbund (NSF) arbeider systematisk med å sikre lagene sponsoravtaler som er grunnlaget for lagenes sportslige satsing, og som dermed kommer alle landslagsutøverne til gode. Alpinlandslagene har i mange år hatt svært gode støttespillere i næringslivet, og sammen har vi lyktes med lagbygging, rekruttering og utøvere i verdenstoppen, skriver konstituert generalsekretær Øistein Lunde i en epost til NTB.

– En vinn-vinn-situasjon

I mai vedtok imidlertid skistyret en ny landslagsavtale, hvor utøverne ikke hadde blitt hørt, ifølge Kleven.

– Jeg sier ikke at vi ikke er fornøyde med de sponsorene vi har. For alle sponsorene vi har, er vi helt avhengige av og har vi et godt samarbeid med, men det handler om en kommunikasjon på en konstruktiv måte med skiforbundet, som gjør at vi kan ha en åpen dialog om hva som skjer, sier Kilde og trekker fram et eksempel:

– Si at jeg går til en aktør som er hovedkonkurrent med en sponsor skiforbundet er i dialog med, og at jeg har kommet langt i prosessen og har trodd at det går bra. Og så plutselig ryker den, fordi de kommer med en avtale i siste sekund.

– Er det ofte sånn?

– Sånn er det egentlig hele tiden. At vi ikke får innblikk i hva som skjer. Og det er det eneste vi ønsker. At vi faktisk gis muligheten til å være i dialog med skiforbundet og blir informert om hva som skrives under av avtaler, svarer han og fortsetter:

– Vi skal jo selvfølgelig la dem gjøre jobben sin. Vi skal ikke stå og se dem over skulderen, akkurat som de ikke gjør det når vi skal gjøre jobben vår på ski. Men, det handler om åpenhet, og at når en avtale underskrives har vi en felles forståelse av innholdet ved at det har vært en dialog rundt avtalen forkant. Det er en vinn-vinn-situasjon.

Skjønner frustrasjonen

Konstituert generalsekretær Øistein Lunde svarer på alpinistenes kritikk. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lunde i skiforbundet forstår at det kan være frustrerende for enkeltutøvere at lagets avtaler i enkelte tilfeller kan stenge for individuelle sponsoravtaler, og han synes at det er positivt at Kilde inviterer til tettere dialog.

– NSFs landslagsmodell er forankret i idrettens regelverk og er basert på at det er organisasjonsleddet, altså landslag og klubbene, som har retten til å inngå markedsavtaler. Utøverne kan inngå egne markedsavtaler der disse ikke kommer i konflikt med lagets avtaler. I tillegg kan utøverne inngå egne avtaler med utstyrsprodusentene, skriver Lunde og fortsetter:

– NSF er innforstått med utøveres ønske om økt innsyn i forhandlinger og tidlig klargjøring av medvirkning i nye avtaler. Utøvernes ønsker tas på alvor, og det er positivt at Kilde ønsker tettere dialog om disse spørsmålene. Som vi allerede har informert utøverne om, er dette noe vi skal følge opp videre. Utøvernes medvirkning i lagenes sponsoravtaler og utøvernes rett til å inngå egne sponsoravtaler, er imidlertid to forskjellige spørsmål som reguleres av forskjellige bestemmelser i idrettens regelverk.