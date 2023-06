Ruud danket igjen ut Rune i Paris – klar for semifinale

NTB

Casper Ruud slo også i år Holger Rune i Roland-Garros-kvartfinalen. Han rystet sin danske rival med en kjempestart på kampen.

Som på samme tid i fjor vant Snarøya-mannen 3-1 i sett. Det gjorde han med sifrene 6-1, 6-2, 3-6, 6-3, og avgjørelsen kom på den femte matchballen etter 167 minutters spill.

Etterpå satt Ruud igjen med en befriende følelse.

– Jeg er veldig lettet. Han spilte veldig aggressivt, men jeg fikk en del enkle poeng i starten. Så kom han tilbake i tredje sett, sa han i et seiersintervju vist på TV Norge.

Slik sesongen hadde utspilt seg, mente 24-åringen at Rune kom til oppgjøret som favoritt.

– Han har hatt et bedre år enn meg så langt, og han vant kampen mellom oss sist (i Roma i mai). Heldigvis gikk det veldig bra for meg.

Ruuds neste hinder blir tyskeren Alexander Zverev i det som blir hans tredje semifinale på Grand Slam-nivå. De to første endte begge med norsk finaleplass (Roland-Garros og US Open).

Superåpning

I lange strekk ble Rune utspilt den første timen på rødgrusen i Paris, men i tredje sett våknet publikumsfavoritten skikkelig. Der brøt han seg til 2-0 og hadde full kontroll på veien mot forlenget kamp.

Før det hadde Ruud herjet på Philippe-Chatrier-banen. Han avverget to bruddballer i kampens første game, men deretter kom det angrep som satte ut motstanderen. Ruud brøt selv umiddelbart til 2-0.

Rune så ikke skarp ut og lå under 0-3 etter litt over ti minutter.

– Det ser nesten ut som at Holger Rune fortsatt er i garderoben. Han gjør veldig mange grove feil, sa Discoverys kommentator Svein-Espen Olsen.

Litt tegn til bedring var det fra Rune da han på 0-40 fikk inn fire poeng på rad. Det stoppet Ruud fra å bryte igjen, men det klarte han ikke i sitt neste servegame.

– Det ble en behagelig start etter noen litt rufsete feil, men så fyrte han av enda flere feil, sa Ruud om det første settet.

Ble defensiv

Den danske motgangen ble med over i sett nummer to. Der ble Rune nok en gang brutt i sitt første servegame, og han gjentok bedriften da han føk opp i 4-1.

– For en tennis av Casper, sa Discoverys mann under direktesendingen.

En langt mer skjerpet Rune økte hastigheten på spillet i tredje sett. Det sendte Ruud mer på defensiven, men han lot aldri dansken koble et jerngrep.

Fjerdesettet bød på noen lange game. Ruud hadde flere sjanser til å bryte til 3-1, og til slutt lyktes han. En feilslått stoppball fra Rune endte på feil side av nettet.

Ruud er kjent for sin stayerevne og solide fysikk. Det ble merkbart mot en sliten danske, som ikke fant et motsvar på trøkket han fikk veltende over seg.

Den skandinaviske kvartfinalen i Paris ble ikke en opphetet batalje som i fjor. Runes sinne kom den gang til syne, og oppførselen hans ga mange overskrifter i etterkant.