West Ham tok sitt første trofé på 43 år – slo Fiorentina 2-1 i conferenceligafinalen

NTB

West Ham sikret sin første tittel siden 1980 ved å senke Fiorentina 2-1 i finalen av conferenceligaen onsdag kveld.

Europatriumfen er Londonklubbens første siden seieren i cupvinnercupen i 1964/65-sesongen.

Avgjørelsen falt sent i Praha. Omtrent i det klokken tikket 90 minutter satte Jarrod Bowen inn matchvinnermålet etter en nydelig kontring.

Onsdagens finale fikk en liten bismak da Fiorentina-kaptein Cristiano Biraghi fikk kastet en gjenstand i hodet etter om lag 33 minutter. TV-bildene vista at han fikk et blodig kutt. Man kunne også se at det lå en rekke ølglass på gressmatten der Biraghi hadde stått.

Kampen ble stoppet i to minutter for å få skaden bandasjert.

I andre omgang ble vondt til verre for Biraghi da han handset innenfor 16-meteren. West Ham ble tildelt straffe, og den satte Saïd Benrahma kontant i krysset.

Ledelsen holdt de bare på i fem minutter. Giacomo Bonaventura dunket inn utligningen nede i venstre hjørnet, men det skulle ikke bli en italiensk tittel i Uefas tredjerangerte europacup.

Før finalekampen i Praha kunne det tsjekkiske politiet melde om at en rekke Fiorentina-fans hadde angrepet en gjeng med West Ham-supportere.

Tre West Ham-fans og en politimann ble skadet i hendelsen, mens 16 personer ble varetektsfengslet, opplyste politiet.