Sarpsborg slo ut Odd av cupen etter 3-1-seier – Haugesund røk for 2.-divisjonslag

NTB

Sarpsborg rodde en 3-1-seier i land med ti mann hjemme mot Odd i cupens 3. runde, mens Haugesund røk 1-2 i møtet med 2.-divisjonsklubben Brattvåg.

Kristian Fardal Opseth sendte Sarpsborg i ledelsen på en kontring etter 40 minutter, mens Mikkel Maigaard doblet ledelsen kun fem minutter senere på en corner.

Det ble spenning i andre omgang da Sarpsborg-kaptein Bjørn Inge Utvik ble utvist. Det skjedde før Ole Erik Midtskogen reduserte til 1-2 for Odd.

Victor Torp slo knallhardt tilbake bare minuttet etter og fastsatte resultatet til 3-1.

Eliteserieklubbene Tromsø (1-0 over Alta), Bodø/Glimt (2-0 over Ranheim) og Strømsgodset (4-1 over Vard Haugesund) tok seg også oppskriftsmessig videre til 4. runde i fotball-NM.

Haugesund så også ut til å gå mot en forventet seier, men så snudde David Sissoko kampen for Brattvåg og sikret 2-1-seier for 2.-divisjonsklubben fra Sunnmøre.

Forrige runde sto Brattvåg også for en ørliten cupbombe da de slo ut 1.-divisjonsklubben Hødd.

Ekstraomganger

I Ålesund var det duket for et skikkelig vestlandsoppgjør da AaFK tok imot Brann. Vertene fikk en drømmestart på kampen da Isaac Atanga sendte av en nydelig lobb fra om lag 20 meter. Den gikk over Mathias Dyngeland og inn i Brann-målet etter 24 minutter.

Lagene møttes også i Eliteserien sist søndag, og også da tok Aalesund ledelsen. Men igjen utlignet bergenserne raskt. Denne gang var det Svenn Crone som sendte lagene likt igjen med en kanonkule opp i nettaket.

Rett før pause fikk Markus Karlsbakk muligheten fra ellevemeteren etter at Ruben Kristiansen dro ned sin tidligere lagkamerat Kristoffer Barmen innenfor 16-meteren. Karlsbakk var iskald fra krittmerket og banket AaFK i ledelsen igjen.

Dermed så det ut til at Aalesund var på vei mot en revansj, men Thore Pedersen sikret ekstraomganger ett minutt før full tid.

Kjelsås i cupform

1.-divisjonsklubbene Stjørdals-Blink og Ull/Kisa sto for de to største overraskelsen forrige runde da de slo ut henholdsvis Rosenborg og Lillestrøm. Onsdag måtte de ut i ekstraomganger etter å ha spilt 2-2 til ordinær tid.

Stabæk røk også ut i 2. runde mot Kjelsås, som onsdag slo ut 1.-divisjonsklubben Jerv etter å ha avgjort til 2-1-seier åtte minutter overtid.

Onsdagens første oppgjør mellom KFUM Oslo og Åsane gikk mot en komfortabel 2-0-seier til hovedstadsklubben, men så pådro Shola Akinyemi seg rødt kort. Etterpå scoret gjestene to raske mål, og lagene måtte ut i ekstraomganger. Der var KFUM best og vant 4-2 etter ha spilt med én mann mindre i nesten en time.