Hegdahl blir smøresjef for langrennslandslaget – tar over etter Snesrud

NTB

Tord Hegdahl (38) har tatt over lederansvaret for langrenns smøreteam- og trailer, melder Norges Skiforbund.

Hegdahl tar dermed over etter Stein Olav Snesrud (40), som fortsetter i Skiforbundet som fluorfri koordinator i forbindelse med FIS' (Det internasjonale skiforbundet) vedtak om innføring av fluorforbud fra skisesongen 2023/2024.

Den nye smøresjefen har jobbet i Skiforbundet siden 2014 og har de to siste årene vært nestleder i smøretraileren. Nå blir han leder for teamet på elleve smørere og testere som skal sikre best mulig ski for Norges langrennsstjerner.