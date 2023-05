Kjernen krever Rekdals avgang i Rosenborg: – Det er nedrykkstempo

En stor gruppe med Rosenborg-supportere ønsker at Kjetil Rekdal fratas jobben som trener. Her etter tapet for Brann mandag. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

NTB

Supportergruppen Kjernen mener Kjetil Rekdal og hans assistent Geir Frigård bør fratas ansvaret som trenere i Rosenborg etter tapet for Brann.

Rosenborg røk 1-3 for Brann på bortebane i Eliteserien mandag. Trønderne har ni poeng på ni kamper og har fem poeng ned til tabelljumbo Aalesund. Det har fått begeret til å renne over hos Kjernen, som er den største supportergruppen innad i Rosenborg.

De mener Rekdal og Frigård bør være ferdige som trenere i klubben. Supportergruppen sammenligner Rosenborgs situasjon med den Lillestrøm var i da de rykket ned fra toppdivisjonen i 2019.

«9 poeng på 9 kamper. Samme som Lillestrøm hadde i 2019. Det er nedrykkstempo, og vi forventer derfor at styret handler. Kjetil Rekdal og Geir Frigård bør nå være ferdige som hovedtrenere i RBK», heter det i uttalelsen.

Videre mener Kjernen at Rekdal er inne i overlevelsesmodus. I cupen nylig ble det bare 1-0-seier over 4.-divisjonslaget Trygg/Lade, noe som fikk Rekdal til å fyre løs mot eget lag.

«Langt viktigere for oss supportere enn gull eller sølv i år, er det at vi ser utvikling og at pilen peker riktig vei. Det må være på vei et sted. Sånn har det nemlig blitt. Forventningene er historisk lave i Trøndelag. Vi forventer ikke seriegull, men vi forventer offensiv fotball og offensive hoder. Ikke en trener som er i overlevelsesmodus,» skriver Kjernen videre.