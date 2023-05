Rekdal innkalles til Rosenborgs styremøte: – Skal snakke om hvor vi er

NTB

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal og hans assistent Geir Frigård skal delta i klubbens styremøte onsdag. Der skal utfordringene luftes.

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen opplyser overfor Adresseavisen etter mandagens 1-3-tap for Brann at Rekdal og assistenten innkalles til møtet som avholdes onsdag.

– Førsteomgangen er ikke så god. Så blir det en langt mer sjanserik 2. omgang, hvor vi ikke evner å få ballen i mål. Så er det positivt at vi løfter oss etter pause. Men vi starter ikke kampen slik vi vil og bør, sier Gotaas Johnsen om Brann-kampen.

– Så tenker jeg at vi skal ha et styremøte til uka, hvor vi også skal ha en samtale med Kjetil (Rekdal) og Geir (Frigård). For å snakke litt om hvor vi er, og hvor utfordringene er. Vi står i dette, men har selvsagt en forventning om at det skal løsne, sier styrelederen til Adressa.

Hun påpeker at det ikke ligger noe drama rundt trenernes deltakelse på møtet. Rosenborg ligger som nummer elleve i Eliteserien etter ni kamper. 16 poeng skiller opp til serieleder Bodø/Glimt, mens det er fem poeng ned til tabelljumbo Aalesund.

– Vi er tett på, og nå får vi muligheten til å ha en dialog med alle. Det er ikke mer drama enn det, sier Gotaas Johnsen, og forteller også at klubben har gjort dette tidligere.