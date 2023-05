Person anmeldt etter kasting av gjenstand mot dommer Rohit Saggi

NTB

Hoveddommer Rohit Saggi fikk kastet en flaske på seg på vei inn i spillertunnelen etter kampen mellom Stabæk og Vålerenga i Eliteserien. En person er anmeldt.

Kampen endte 2-1 til Stabæk.

– Det var en flaske som gikk rett i tinningen på meg. Det er veldig trist og synd at det skjer, sa Saggi til TV 2 etter kampen.

Han sa at han har det bra, til tross for at han har vondt i hodet og er litt svimmel.

– Vi sitter igjen med en støkk og at det ikke er greit. Det ble litt svart for meg når den traff meg, men jeg så det rullet en halvfull colaflaske på bakken, fortsetter kamplederen til TV 2.

Oslo-politiet meldte på Twitter at de har kontroll på en mistenkt og undersøker detaljer rundt hendelsen. Litt senere oppdaterte de med at personen blir anmeldt for forholdet.

– Hendelsen er nå ivaretatt av politi og samarbeidsaktører på Nadderud. Mistenkte blir anmeldt for kroppskrenkelse. Dommer har det fysisk bra, heter det i meldingen.

Gikk i bakken

– Det ble kastet en colaflaske mot dommeren. Han gikk i bakken og følte seg svimmel. Han er helt OK nå etter å ha fått legetilsyn. Personen som kastet flasken er tatt hånd om av politiet. Vi vet ikke hvilket lag han heier på, sier NFF-delegat Vidar Hilmen til VG.

Hilmen sier videre til avisen at hendelsen vil bli fulgt opp med en rapport.

– Jeg håper det går bra med Saggi. Jeg vet at har fått en flaske i hodet. Det er høyst beklagelig, sa Stabæks hovedtrener Lars Bohinen til TV 2.

Hovedtreneren var i kontakt med en person i helsevesenet inne i spillertunnelen.

– Jeg snakket så vidt med en lege der inne som sa at det gikk bra, fortsatte Bohinen.

– Det er trist. Det hører ikke noe sted hjemme, og man kan ikke gjøre sånt, sa VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til TV 2.

Omdiskuterte situasjoner

Kampen inneholdt flere omdiskuterte dommersituasjoner. Fotballekspert Jesper Mathisen var blant dem som reagerte på 2-0-scoringen til Mushaga Bakenga.

Bildene i etterkant viste at 30-åringens brukte hånden da han dempet ballen. Det ble gjort en VAR-sjekk, men målet ble likevel stående.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at det ikke ble avblåst for hands, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen underveis i FotballXtra-sendingen.

I 2. omgang fikk Tobias Pachonik rødt kort for en hands i feltet. Det var også en situasjon som skapte diskusjoner.