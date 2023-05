Svak avslutning sendte Hovland ut av tetstriden i Texas

NTB

Golfprofilen Viktor Hovland kjempet i teten på den siste runden av PGA-turneringen i Fort Worth i Texas, men en svak avslutning sendte ham nedover på listene.

Hovland spilte de seks siste hullene fem slag over par og var på delt 16.-plass da han hadde spilt ferdig, seks slag bak lederne.

Med seks hull igjen å spille var nordmannen to slag under par for dagen og sju slag under totalt. Da skilte bare tre slag opp til lederen, og Hovland var på vei mot en plassering blant de aller beste.

Så begynte problemene. På 13. hull slo han i vannet og pådro seg dagens første bogey.

På 14. hull gikk det enda verre. De to første slagene havnet begge i roughen, og så slo han forbi greenen. Det endte med dobbelbogey, og med ett var han over par for dagen.

Nye bogeyer på 16. og 17. hull sendte ham ytterligere nedover på listene. Begge ganger puttet han for dårlig.

Han avsluttet dagen med par. Emiliano Grillo, som han gikk runden sammen med, mestret det hullet dårligere. Han hadde to slags ledelse inntil det ble dobbeltbogey på det 18. hullet.