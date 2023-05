Dallas Stars nekter å gi opp – fortsatt liv i Stanley Cup-håpet

Ty Dellandrea jubler for sin andre scoring i Dallas Stars' 4-2-seier borte mot Vegas Golden Knights i semifinalen i NHL-sluttspillet. Foto: Ronda Churchill / AP / NTB

NTB

Et nytt comeback fra Dallas Stars forlenget igjen semifinaleserien mot Vegas Golden Knights i NHL-sluttspillet. Gjestene fra Texas vant 4-2 lørdag.

Resultatet betyr at Golden Knights leder 3-2 sammenlagt og har to matchballer til å gå på, men to strake tap har tent en ørliten gnist hos motstanderen.

– Vi spiller mot et desperat lag, og det er ikke lett. Vi må matche deres motivasjon og desperasjon, sa hjemmelagets spiller Alec Martinez etter kampen.

Som i torsdagens møte snudde Dallas Stars til seier etter å ha ligget under to ganger. Ty Dellandrea scoret begge målene som ga rykket fra 2-2 til 4-2 i tredje periode.

For første gang greide canadieren å få inn mer enn én scoring i et NHL-oppgjør.

Lagene møtes til en sjette semifinalekamp i Dallas natt til tirsdag norsk tid, mens en potensiell kamp nummer sju spilles natt til torsdag.

I finalen venter et Florida Panthers-lag som tidligere i uken danket ut Carolina Hurricanes 4-0 sammenlagt.