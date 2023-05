Daland-assist i Standard Lièges første kamp uten Deila – Cercle Brugge vant 4-0 på bortebane

NTB

Standard Liège har fått en tøff start på tilværelsen uten trener Ronny Deila. Lørdag tapte de 0-4 hjemme for Jesper Dalands Cercle Brugge.

Daland gjorde seg også tellende da han assisterte Jean Marcelin da han sendte gjestene i ledelsen etter bare sju minutter. Kevin Denkey scoret Cercle Brugges andre, fem minutter inn i andre omgang, før Abu Francis og Ayase Ueda fastsatte resultatet til 4-0.

Torsdag ble det klart at Deila trakk seg som trener for Standard Liège med umiddelbar virkning etter under ett år i klubben. Ifølge flere belgiske aviser skal Club Brugge ha betalt 25 millioner kroner til Standard for å hente nordmannen som trener.

Geoffrey Valenne ledet Standard hjemme mot Cercle Brugge. Aron Dønnum spilte hele kampen for Standard, som faller ned på 3-.plass i A-sluttspillet i belgisk fotball.

Gent ledet sluttspillet med 41 poeng, mens Cercle Brugge følger åtte poeng bak.