La Liga-sjefen ber om mer makt i kampen mot rasisme: – Kan være løst på noen måneder

La Liga-sjefen Javier Tebas møtte torsdag pressen for å snakke om rasismeproblemene i spansk fotball. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

NTB

Den siste uken har vært trøblete for La Liga. Javier Tebas er overbevist om at en lovendring vil kunne utrydde fotballrasismen i Spania.

La Liga-sjefen mener spansk fotball trenger mer myndighet til å rydde opp.

– Vi vil ha makten til å gjøre mer. Med makt er vi overbevist om at problemet kan være løst på noen måneder, sa Tebas på en pressekonferanse torsdag.

I dag har La Liga kun lov til å identifisere og anmelde tilfeller av rasisme. Tebas viser til andre land der fotballen kan straffe enkeltpersoner og klubber.

– Vi går en juridisk vei (for å endre lovene), og jeg tror at om seks måneder vil det være null (rasisme). Da vil vi være den beste ligaen i verden.

Et konkret forslag blir fredag sendt til spanske myndigheter. Der bes det om at La Liga og Spanias fotballforbund får flere sanksjonsmuligheter i saker som blant annet handler om rasisme og homofobi.

Tebas erkjenner at La Liga burde ha presset på hardere tidligere. Han angrer også på sin første reaksjon da Vinicius Junior kritiserte ligaledelsens arbeid mot rasisme. Real Madrids brasilianer ble søndag utsatt for apelyder i Valencia.

I et krast svar fra Tebas ble Vinicius bedt om å «lese seg opp på tingene».

– Frustrasjonen var min feil. Jeg forstår at Vinicius er frustrert, for han forstår ikke maktfordelingen, men jeg er også frustrert. Jeg kjenner på at det ikke er noen sanksjoner, sa La Liga-toppen noen dager senere.