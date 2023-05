Dallas Stars holdt liv i finalehåpet

Det var full jubel i Dallas Stars-leiren etter at Joe Pavelski ble matchvinner i sudden death i torsdagens semifinalekamp mot Vegas Golden Knights. Med det tvang Texas-laget fram et femte oppgjør i serieduellen. Foto: Gareth Patterson / AP / NTB

NTB

Vegas Golden Knights ønsket å ta korteste vei til Stanley Cup-finalen, men Dallas Stars unngikk den ydmykelsen og tvang fram en kamp til.

Etter tre strake seirer kunne Golden Knights ha avgjort semifinaleserien torsdag. To ganger tok gjestene ledelsen, men bare for å se Jason Robertson utligne til 1-1 og 2-2.

Tredje periode forble målløs, og lagene måtte ut i spilleforlengelse. Der slo Joe Pavelski til etter drøyt tre minutter og ble Dallas Stars' matchvinner. Scoringen kom da vertene var i overtall.

Resultatet sikret at Texas-laget i det minste slapp å gå seiersløs gjennom NHL-semifinalen. 1-3 sammenlagt gjør at Stars må vinne tre kamper til på rad for å ta seg til årets finale.

– Vi var ikke bra nok. Å stenge en kampserie er noe av det vanskeligste man kan gjøre, sa Golden Knights-spilleren Jonathan Marchessault etter torsdagens tap.

Vegas-laget får en ny sjanse til å sikre avansementet i egen hall lørdag. Tidligere i uken ble Florida Panthers finaleklar etter å ha slått Carolina Hurricanes 4-0 sammenlagt.