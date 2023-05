United-sjefen om Antony-skaden: – Alvorlig

Antony vrir seg i smerter underveis i Manchester Uniteds seier over Chelsea. Han ble båret av banen med det som så ut til å være en ankelskade. Foto: Dave Thompson / AP / NTB

NTB

Antony ble fraktet av banen før pause i Manchester Uniteds 4-1-seier over Chelsea. Etterpå erkjente en ordknapp manager Erik ten Hag at det ikke ser bra ut.

Drøyt halvveis ut i første omgang ble Antony liggende nede og hadde store smerter i ankelen. Brasilianeren fikk behandling en stund før han ble båret ut.

Etter torsdagens kamp holdt United-sjefen igjen da pressen ba om en statusrapport.

– Alle så at han måtte av. Jeg kan si at det er alvorlig, men vi må vente i minst 24 timer. Først da vi vet mer om omfanget, fortalte Ten Hag.

Antony var blant spillerne nederlenderen hentet til Manchester United i fjor sommer. Vingspilleren kostet klubben godt over 1 milliard kroner.

Skaden gjør at Antony neppe spiller Uniteds to siste kamper for sesongen. Den første er mot Fulham i ligaavslutningen søndag, mens FA-cupfinale mot byrival Manchester City venter 3. juni.

I sin første sesong har Ten Hag sikret United et viktig comeback i Champions League og vunnet ligacupen.