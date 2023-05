Marcus og Martinus sto imot lenge mot Glimt: – En drøm som gikk i oppfyllelse

NTB

Bodø/Glimt måtte vente nesten en hel omgang før de scoret mot artistene Marcus og Martinus Gunnarsen og Mosjøen i NM-fotballen. Det endte med 3-0-seier.

Ute på banen var Marcus med fra start. Han hadde 27 mål på 32 A-kamper for 3. divisjonslaget Mosjøen med seg som fasit. På reservebenken satt tvillingbror Martinus til han kom innpå etter 70 minutter og erstattet Marcus.

Sistnevnte slo en flott pasning som nesten førte til 1-2-redusering. Bortsett fra det ble det stort sett hard jobbing og mye løping for ham i møtet med Eliteserien-lederen.

– Det er selvsagt en spesiell kveld for Mosjøen. En fantastisk kveld og imponerende at så mange tilskuere kom, sa Martinus til TV 2 etter kampen.

– Det var en stor opplevelse for oss og de som møtte opp. Jeg må innrømme at jeg blir litt «starstruck». Dette var en drøm som gikk i oppfyllelse for oss to, sa Marcus til TV 2.

Glimt scoret to ganger like før pause. Nino Zugelj var heldig da ballen forsvant over streken via innsiden på leggen til Mosjøens 18 år gamle keeper Trym Svensen Kvien etter 42 minutter.

Like etter scoret Albert Grønkjær. Han plasserte ballen i lengste hjørnet. Det skjedde like etter at regnet begynte å hølje ned over Kippermoen gress for en periode.

– Det var tøft. Vi har møtt et godt lag. Vi er kanskje litt fornøyd med bare å slippe inn to mål, sa den nybakte russen Kvien til TV 2 etter førsteomgangen.

Han ble erstattet fra start av andreomgangen av Jon Magnus Tangen.

Zugelj la på til 3-0 med et velplassert skudd.

Sandefjord er den eneste av 16 Eliteserien-klubber som forsvant ut i første runde. Eik Tønsberg vant onsdagskampen på straffespark.