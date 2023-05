Deila klar for Club Brugge – stor skuffelse i Standard Liege

NTB

Fotballtrener Ronny Deila er ferdig i belgiske Standard Liege etter under én sesong i klubben og er klar som trener Club Brugge.

Det bekrefter Club Brugge torsdag. I en uttalelse heter det at klubbene er enige om overgangen.

Standard Liege opplyser at Brugge-ledelsen tok kontakt onsdag og informerte om at den var villig til å betale den nødvendige kompensasjonen for å løse Deila fra avtalen.

– Skuffelsen råder. Når samtalene mellom Deila og Brugge startet? Jeg vet ikke. Men vi har vært klar over interessen en stund. Dette har gått riktig for seg, sier Standard Liege-sjef Pierre Locht på en pressekonferanse.

Der deltok ikke Deila.

– Målet vårt har alltid vært å overbevise ham om å bli. Han hadde også to år igjen av kontrakten. Vi har gjort alt vi kan. Men han tok sitt valg. Han vet at vi er skuffet over valget hans, sa Locht.

Sportsdirektør Fergal Harkin opplyste at Deila hadde informert ham for noen uker siden om interessen fra og samtalene med Club Brugge.

– Jeg kjempet helt til i går (onsdag) kveld med håp om å holde på ham. Vi hadde en plan over tre år, og jeg synes han forsvant for tidlig, sa Harkin på pressekonferansen.

Presenteres i juni

Tidligere torsdag erfarte de belgiske avisene Het Laatste Nieuws og DH Sport at Deila var ferdig i Standard Lige etter at klubben avlyste en planlagt pressekonferanse med den norske trenerprofilen.

«Ronny Deila (47) er ikke lenger trener for Standard. Den norske treneren har nettopp annonsert sin umiddelbare avgang fra Rouches. Det er nå ingenting i veien for en overgang til Club Brugge», skrev Het Laatste Nieuws.

DH Sport erfarte også at Deila hadde valgt Club Brugge.

Deila går løs på den nye jobben fra og med neste sesong. Han tar med seg assistenten Efrain Juarez til Brugge. De to har jobbet sammen i mange år.

Deila blir presentert i sin nye klubb først i neste måned.

Suksess

Den siste tiden har nordmannen blitt kraftig linket til Club Brugge, og flere medier har skrevet at han allerede har en avtale med storklubben. Det var imidlertid Deila selv ute og tilbakeviste etter 0-3-tapet borte mot Westerlo lørdag.

– Det som står skrevet i avisene, er ikke sant. Jeg har ikke noen avtale med Club Brugge. Det har ikke vært noen kontakt mellom klubbene. Jeg har en kontrakt her (Standard) og er tilfreds her. Jeg vet ikke noe om det som skrives i mediene. Det skaper uro rundt klubben, sa Deila ifølge Het Laatste Nieuws.

Deila tok over Standard Liege foran inneværende sesong etter en suksessrik tid i New York City. Han ledet laget til sin første MLS-tittel.

47-åringen startet sin trenerkarriere i Strømsgodset. Han har også vært i Celtic og Vålerenga.