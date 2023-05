Politiet frykter øltørste fotballfans og stor fyllefest i Praha – vaktstyrke på 10.000 personer

West Hams Declan Rice jubler for finaleplass med West Ham. Foto: Peter Dejong, AP / NTB

NTB

Politiet i Tsjekkia forbereder seg på et skikkelig sjøslag i forbindelse med finalen i conferenceligaen mellom West Ham og Fiorentina.

Det gjør at det vil bli kalt inn hele 10.000 polititjenestemenn- og kvinner for å demme opp i forbindelse med oppgjøret. Kampen spilles 7. juni.

Den engelske avisen Dail Mail har vært i Praha og snakket med flere kilder i politiet.

– Det vil ikke bli lagt ned noe forbud mot salg av øl og annen alkohol. Vi vet at mange kommer til å bli fulle og voldelige, men vi er forberedt. Vi er trygge på at vi kan holde det på et minimum, sier en ikke navngitt politileder.

Finalestadion i Praha tar bare 19.000 tilskuere, men det er ventet at det vil komme nesten 40.000 fans uten billett til byen. De to klubbene er bare tildelt rundt 5000 fan-billetter hver.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og politiet har lagt opp til at tilreisende fans uten billett i stor utstrekning skal skilles og oppholde seg på store områder der kampene vises på en rekke storskjermer.

Ølprisene i Praha bekymrer politiet. En halvlitersflaske i butikk er billigere enn en pakke tyggegummi og koster bare fem-seks kroner, skriver Daily Mail.