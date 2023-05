Flesteparten av kvinnenes fotballmesterligakamper flyttes bak betalingsmur

Fra og med neste sesong må seere betale for å se Barcelonas Caroline Graham Hansen score mål i mesterligakampene. Her fra semifinalen mot Chelsea. Foto: Joan Monfort / AP / NTB

NTB

Fra og med neste sesong havner 42 av 61 kamper i mesterligaen for kvinner i fotball bak betalingsmur. Finalen er blant kampene som fortsatt vil vises gratis.

DAZN, som eier rettighetene til å vise mesterligaen for kvinner, har til nå strømmet alle kampene i gruppespillet og sluttspillet gratis på sin YouTube-kanal, som har over 600.000 abonnementer.

Men fra neste sesong vil bare 19 kamper vises gratis der – inkludert finalen, alle kvartfinalene, semifinalene og tolv kamper fra gruppespillet, skriver The Guardian. Resten vil strømmes på DAZNs abonnementstjeneste, som koster 149 kroner i måneden.

Ifølge markedssjef i DAZN, Veronica Diquattro, er dette et avgjørende skritt for å sørge for økonomisk levedyktighet i kvinnefotballen.

– Vi har økt synligheten til mesterligaen for kvinner takket være vårt samarbeid med Youtube. Men nå er tiden inne for å gjøre synligheten om til levedyktighet og verdi, slik at rettighetene forblir bærekraftige på sikt. Å drive den kommersielle verdien opp sikrer framtidige investeringer, og det er også i klubbenes og Uefas interesse, sier hun.

DAZN eier rettighetene til å vise mesterligakampene fram til 2025.

Årets finale spilles mellom Barcelona og Wolfsburg 3. juni.