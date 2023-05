Vinicius i Twitter-feide med La Liga-sjefen etter rasismeanklager

Vinicius Junior peker mot tribunen og anklager Valencia-fansen for rasisme under søndagens kamp. Etterpå havnet han i ordklammeri med La Liga-presidenten. Foto: Alberto Saiz / AP / NTB

NTB

Vinicius Junior beskylder La Liga for ikke å ta rasisme på alvor. Det fikk sjefen for den spanske toppdivisjonen til å svare ham krast i sosiale medier.

Det var etter Real Madrids 0-1-tap for Valencia søndag at Vinicius kom med kraftsalven mot spanske fotballtopper.

«Rasisme er normalt i La Liga. Fotballforbundet synes det samme, og motstanderne oppfordrer til det. Jeg er så lei meg. Ligaen som en gang tilhørte Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo og Messi, tilhører i dag rasistene», skrev han på Twitter.

Vinicius var tett på å havne i fysisk klammeri med Valencia-tilhengere midtveis i 2. omgang. Han pekte opp mot tribunen bak hjemmelagets mål for å få fram at han igjen hadde blitt et offer for rasistiske tilrop.

La Ligas president Javier Tebas likte dårlig at Real Madrid-angriperen anklaget ligaen for manglende handling. Han fyrte tilbake i en Twitter-melding.

«Før du kritiserer og fornærmer La Liga, bør du lese deg opp, Vinicius. La deg ikke bli manipulert, og sørg for at du fullt ut forstår andres kompetanse og arbeidet vi har gjort sammen», tvitret ligasjefen.

Tebas hevdet samtidig at Vinicius ikke dukket opp til to møter med La Liga han selv hadde bedt om. Det tok ikke lang tid før Real-stjernen slo tilbake.

«I stedet for å kritisere rasister, dukker La Liga-presidenten nok en gang opp i sosiale medier for å angripe meg», skrev Vinicius og henvendte seg deretter direkte til Tebas:

«Omdømmet til ligaen din er skadet. Jeg er ikke en venn du kan snakke med om rasisme. Jeg vil ha handling og straffetiltak».

Vinicius Junior ble utvist på overtid i søndagens kamp. Han fikk først gult kort for å ha langet en neve i retning ansiktet til Valencias Hugo Duro, men det ble omgjort til rødt etter en VAR-sjekk.