Mbappé-dobbel mot Auxerre – seriegullet så å si i boks

Kylian Mbappé i aksjon mot Auxerre. Spissen scoret to ganger. Foto: Thibault Camus / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Kylian Mbappé sørget for at PSG så å si har vunnet seriegullet i Frankrike. 24-åringen skjøt seg også nærmere toppscorertittelen med 2-0 over Auxerre.