Gullkantet mottakelse venter Haaland på hjemmebane

NTB

Chelsea planlegger å stå æresvakt for Erling Braut Haaland og Manchester City i dagens Premier League-kamp. Mesterne vil få overrakt trofeet foran egne fans.

Etter at Arsenal fortsatte sin minikollaps (to seirer på de åtte siste kampene) med tap for Nottingham Forest, er City ligamester nok en gang.

De kommende ukene kan gi klubben titler også i FA-cupen (møter Manchester United i finale) og Champions League (finalekamp mot Inter).

Haaland setter rekorder omtrent hver gang han scorer. Han har 36 ligamål hittil. Det betyr at han i snitt trenger 74 minutter på banen for hver scoring.

City avslutter Premier League med bortekamper mot Brighton (onsdag) og Brentford (søndag).