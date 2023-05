Rybakina slo ut ukrainske Kalinina i italiensk tennisfinale

NTB

Jelena Rybakina sikret seg finaletrofeet i WTA1000-turneringen i Roma. Den ukrainske motstanderen Anhelina Kalinina trakk seg i andre settet på grunn av skade.

Moskva-fødte Rybakina fra Kasakhstan sikret seg Italian Open-tittelen i finalen med settsifrene 6-4, 1–0.

Rybakina fikk en nervøs start i kampen, som var forsinket på grunn av regn lørdag kveld, da hun droppet åpningsspillet. Deretter utlignet Wimbledon-mesteren til 3–3 i det første settet før hun til slutt klarte å gå seirende ut over Kalinina.

Sett nummer to gikk heller ikke i Kalininas favør. Det var andre gangen i karrieren at 26-åringen hadde tatt seg til en WTA-finale. Hun tapte åpningsspillet i andre settet, tilkalte treneren, og avbrøt deretter kampen i tårer. Angivelig var det en skade i det venstre beinet som gjorde at ukraineren måtte trekke seg.

23 år gamle Rybakina, som vant tre kamper i Roma, har vært ranket som nummer seks i verden. Mandag inntar hun topp fem-listen. Nå kan hun dra videre til Roland Garros i French Open som en av favorittene.

Kalinina er nummer 47 på verdensrankingen. Dermed er hun den laveste rangerte spilleren som har tatt seg til finalen siden 1986.

I semifinalen fredag vant hun med sifrene 7-5, 5-7, 6–2 over russiske Veronika Kudermetova. Etterpå fremsnakket Kalinina hjemlandet.

– Det er kjempeviktig å forsøke å vinne alle kampene med tanke på hva Ukraina går igjennom, sa hun etter seieren.

– Jeg håper jeg kan tenne et lite lys og kanskje gi noen positive følelser til landet mitt, fortsatte Kalinina, som ikke ville ta sin russiske motstander i hånden.