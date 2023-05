Alexander Sørloth tangerte John Carew da Real Sociedad slo Barcelona 2-1 – nærmer seg CL-spill

Alexander Sørloth spilte en veldig god kamp mot Barcelona lørdag kveld. Her i duell med Barcelonas Ousmane Dembélé. Foto: Joan Monfort / AP / NTB

NTB

Alexander Sørloth tangerte John Carews scoringsrekord i La Liga med sitt 11. mål. Hans herjinger på Camp Nou økte sjansene for mesterliga kommende sesong.

Sørloth var nest sist på ballen i første omgang da Mikel Merino satte inn 1-0 i 1. omgang. Med 20 minutter igjen satte han inn 2-0. La Ligas toppscorer Robert Lewandowski reduserte like før overtiden.

Seieren satte en demper for Barcelona som vant La Liga i forrige serierunde og fikk motta trofeet lørdag kveld. For Sørloth og Real Sociedad betyr seieren at det er fem poeng ned til Villarreal på 5.-plass med tre kamper igjen av sesongen.

Nå er også en 22 år gammel norsk scoringsrekord blitt endret på. De elleve seriemålene er mange som John Carew hadde for Valencia i 2000/01-sesongen.

– Han har gjort en veldig flott sesong for Real Sociedad, men dette er det mest imponerende, det han har levert i en så viktig kamp, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller.

Sørloth startet kampen på flott vis. 27-åringen stjal ballen fra Jules Koundé etter fem minutter og satte fart framover. På perfekt tidspunkt la han ballen på tvers til Merino som satte ballen i mål via Marc-André ter Stegen.

Barcelona var frampå et par ganger, men Lewandowski og co. var ikke presise nok i 1. omgang.

Etter hvilen ble Sørloth spilt fri i feltet. Han var kald og rolig og avsluttet forbi ter Stegen. I forkant bommet den store spissen på en relativt fri heading på kloss hold.

Lewandowski skapte spenning med en fin heading i det siste ordinære minuttet, men Real Sociedad holdt unna.

Seieren var Real Sociedads første over Barcelona siden 2016. Laget fra San Sebastián er ubeseiret på sine seks siste kamper.