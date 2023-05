Finne hyllet Brann-fansen: – Du skal helst ikke tape med en slik innpakning

Bård Finne jubler etter at han ga Brann ledelsen 2-0 under cupfinalen i fotball for menn 2022 mellom Brann og Lillestrøm på Ullevaal stadion i Oslo. Foto: Fredrik Varfjell / NTB.

NTB

Brann slo Lillestrøm 2-0 i NM-finalen i fotball for menn for 2022 og sikret seg cupgullet for første gang siden 2004. Bård Finne ble den store helten.

Det lå litt i kortene at formspilleren Finne skulle bli matchens lirare. Finne gjorde alt riktig da han hadde målgivende til Ole Didrik Blombergs 1-0-scoring kvarteret inn i 1. omgang, og han gjorde selv 2-0 17 minutter inn i 2. omgang.

28-åringen har vært strålende for Brann i denne cupserien med elleve scoringer på sju kamper. Finne ble kåret til banens beste av en lokal jury.

– Jeg er helt vilt stolt. Det er ekstremt lenge siden Brann har gjort dette, og som bergenser er det helt vanvittig å få lov til å være med på dette, sa angriperen.

Finne var ekstra imponert over Brann-fansen på tribunen.

Brann feiret seieren foran fansen på Ullevaal. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

– Du skal helst ikke tape med en slik innpakning, og vi måtte bare levere som de gjorde, sa Finne til NRK.

Det er coronapandemien som gjorde at cupfinalen for 2022 ble spilt 20. mai 2023. Cupen er blitt spilt over to kalenderår i de to siste sesongene.

Brann-fansen har satt sitt preg på et solfylt Oslo i de siste dagene, og de bidro med sitt i flere timer før kampstart. De var også delaktige da det ble blusset heftig i starten av kampen og som gjorde at spillet ble stanset i en kort periode helt i begynnelsen av 1. omgang.

Brann var det beste laget og vant fortjent. Lillestrøm skuffet med unntak av noen friske minutter i starten av 2. omgang.

– Nei, fy f...Det var gøy! Jeg må feire nå. Vi tar det etterpå, sa en beveget Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen til NRK.

Sjansefattig

Drøyt 15 minutter var spilt av en sjansefattig 1. omgang da Ole Didrik Blomberg sendte Brann, Brann-fansen og Bergen til himmels. Litt ut av ingenting slet Finne seg fri på venstrekanten og ned til dødlinjen der han fikk han fikk slått ballen inn foran mål, og der kunne Blomberg bredside ballen i åpen kasse siden Lillestrøm-keeper Mads Hedenstad ikke fikk fingrene på innlegget.

22 år gamle Blomberg scoret sitt andre cupmål på sju kamper. Dette var en av de enkleste scoringene i Blombergs karriere, men det hadde ikke blitt noe av den uten Finnes oppofrende vorspiel i forkant.

– Det var godt gjort av Bård og deilig å score det første målet for sesongen, sa Blomberg til NRK.

Brann utnyttet den ene av to muligheter de fikk i de første 45 minuttene. Nevnte Finne fikk til en avslutning like før pause, men Mads Hedenstad reddet mesterlig.

Lillestrøms beste mulighet før pause kom i overtiden. Thomas Lehne Olsen fikk stå helt alene, men headingen hans strøk utsiden av stolpen.

– Brann er best. Vi må få løftet hele laget og forsøke å skape litt mer, oppsummerte Lehne Olsen overfor NRK til pause.

Løftet

Og det var et helt annet Lillestrøm-lag som entret Ullevaal-matta i 2. omgang. De presset Brann bakover og skapte sjanse på sjanse, og ikke minst var Lehne Olsen frampå ved flere anledninger uten at det ble scoringer ut av det. I stedet var det altså Brann som grep muligheten og doblet ledelsen etter et glitrende raid av Finne i det 63. minutt.

Brann-supporterne med bluss under cupfinalen i fotball for menn 2022 mellom Brann og Lillestrøm SK på Ullevaal stadion i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

Finne mottok ballen av Felix Horn Myhre og gjorde resten på egen hånd. Han dro seg fri i mellomrommet, rundet Espen Garnås før han avsluttet kaldt og klinisk i det lengste hjørnet med en markkryper fra kanten av 16-meteren. Kort og godt en strålende prestasjon av måltyven på topp for Brann.

– Nå har vi fortjent å feire skikkelig, sa Finne mens han vinket til familien sin på tribunen.

Brann tok sitt cupgull nummer sju. Det første kom i 1923, og det siste i 2004 før trener Eirik Hornelands menn gjorde det igjen.

– Dette mangler sidestykke etter alt de har vært igjennom. Det er ingen som fortjener det mer enn den gjengen bak der, sa Branns assistenttrener Eirik Huseklepp.

Til uken spilles 1. runde av cupen 2023.