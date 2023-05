God start for Hovland i PGA-mesterskapet etter tøff åpning

Viktor Hovland har fått en god start på PGA-mesterskapet i USA. Foto: Seth Wenig / AP Photo / NTB

NTB

Viktor Hovland har fått en god start på PGA-mesterskapet i golf i Rochester i New York og ligger to slag under par etter første runde.