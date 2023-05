Newcastle én seier unna mesterligaspill: – All ære til guttene

Newcastle-spillerne kunne feire etter at Deniz Undav scoret selvmål. Foto: Owen Humphreys / PA via AP / NTB.

NTB

Newcastle kan for første gang på 21 år sikre seg plass i mesterligaen etter at de slo Brighton 4-1 hjemme i Premier League torsdag kveld.

Newcastle ligger som nummer tre på Premier League-tabellen og har en luke på tre poeng ned til Manchester United på plassen bak. Rødtrøyene har også én kamp mindre spilt.

Det Saudi-eide laget er likevel bare én seier unna spill i Champions League neste sesong, ettersom Liverpool ligger fire poeng bak som femmer.

Det vil i så fall være første gang siden 2002/03-sesongen Newcastle spiller i Europas gjeveste cupturnering. I de to siste seriekampene møter de Leicester (H) og Chelsea (B).

– Vi visste at vi måtte ta disse tre poengene. Brighton er et topplag, men vi klarte å avgjøre det. All ære til guttene. Vi klarte å håndtere presset, sa Kieran Trippier i et intervju med Sky Sports vist på Viaplay.

Selvmål

Newcastle fikk en bra start på kampen da Trippier banket en corner inn foran mål, og Deniz Undav headet ballen i eget mål i et forsøk på å klarere.

Fire minutter på overtid av første omgang doblet Dan Burn Newcastles ledelse mot sine gamle lagkamerater da han headet inn et frispark. Også det kom fra dødballspesialisten Trippier.

– Jeg er mer imponert over at jeg scoret med hodet for å være ærlig. Jeg vet ikke hva jeg gjorde da jeg scoret, sa Burn.

Gjorde opp

Etter hvilen fikk imidlertid Undav endelig gjort det godt igjen da han reduserte til 1-2 etter å ha blitt spilt alene med keeper av Billy Gilmour.

Det hadde likevel lite å si da det ble Brightons eneste mål, mens Callum Wilson og Bruno Guimarães økte Newcastles ledelse til både 3-1 og 4-1 i sluttminuttene.

«The Magpies» henger likevel godt med i kampen om europaspill neste sesong ettersom de ligger på 6.-plass med 58 poeng. Tottenham og Aston Villa følger ett poeng bak.

Kampen skulle opprinnelig vært spilt 25. februar, men ble utsatt fordi Newcastle skulle spille ligacupfinalen.