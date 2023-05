Maanum og Arsenal kjørte over Everton – Chelsea på tabelltopp

NTB

Frida Maanum bidro med assist for Arsenal, mens Elise Stenevik også assisterte for Everton da Arsenal vant 4-1. Chelsea beholdt tabelltoppen med 4-0-seier.

Niamh Charles, Pernille Harder, Sophie Ingle og Erin Cuthbert scoret målene mot West Ham som gjør at Chelsea leder superligaen med to poeng ned til Manchester United når det gjenstår to kamper av årets sesong. Guro Reiten spilte de siste 20 minuttene for Chelsea onsdag, mens Maren Mjelde var ubenyttet reserve.

Arsenal slo Everton 4-1 tidligere onsdag. Caitlin Foord scoret to ganger, mens Katie McCabe og Lotte Wubben-Moy nettet én gang hver. Maanums assist kom på Wubben-Moys scoring.

Den norske midtbanespilleren slo et flott innlegg på frispark og Wubben-Moy stanget ballen i mål. Med seieren har tredjeplasserte Arsenal fem poeng opp til serieleder Chelsea med to kamper igjen. De to lagene skal møtes i neste runde.

United ligger på annenplass med tre poeng mer enn Arsenal.

Elise Stenevik ble byttet inn for Everton med en halvtime igjen og fikk assist på reduseringsmålet fem minutter før slutt. Hjørnesparket fant Katja Snoeijs som stanget ballen i mål.

Agnes Beever-Jones ble utvist for Everton tidlig i annen omgang.