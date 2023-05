Haaland og City til mesterligafinale etter utklassing: – For en maktdemonstrasjon

Bernardo Silva har scoret to ganger mot Real Madrid. Foto: Jon Super / AP / NTB

NTB

Manchester City herjet med Real Madrid og er klar for sin andre finale i mesterligaen med 5-1-seier sammenlagt. De lyseblå øyner sin første tittel.

Onsdagens kamp endte hele 4-0 til City på hjemmebane.

– For en maktdemonstrasjon av verdens beste fotballag, konkluderte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

City tok kommandoen fra start og avgjorde langt på vei kampen allerede til pause. Bernardo Silva sørget for 2-0 inn til hvilen. I annen omgang måtte Real Madrid fram, men spanjolene slet stort med å sette City-forsvaret på prøve.

Dermed kunne City øke til 3-0 ved hjelp av et selvmål av en uheldig Eder Militão, før Julian Alvarez fastsatte resultatet på overtid.

– Det var en fantastisk kveld for oss. Vi visste at det ville bli tøft å slå dette Real Madrid-laget, men 4-0 på hjemmebane var stort. Forhåpentlig vinner vi hele turneringen, sa Silva til BT Sport.

City møter Inter i finalen i tyrkiske Istanbul 10. juni. Der skal de lyseblå forsøke å ta sin første mesterligatittel etter finaletapet for Chelsea i 2021. Inter har vunnet Champions League tre ganger, sist i 2010. Inter tok seg til finalen med 3-0 sammenlagt over byrival Milan tirsdag.

– Jeg har sett kampene deres. De ser veldig sterke ut, og det vil bli tøft, sa Silva om finalemotstanderen.

Erling Braut Haaland var svært farlig for City i onsdagens kamp, men en mesterlig Thibaut Courtois stoppet jærbuen to ganger før ha måtte gi tapt for Silva.

Revansj

Haaland har scoret 52 mål i alle turneringer denne sesongen. Tolv av disse har kommet på ti kamper i mesterligaen.

City røk ut av semifinalen i fjorårets utgave av mesterligaen mot nettopp Real Madrid. Dermed ble det revansj i Manchester. Real Madrid har vunnet fem mesterligatitler siden 2015/16-sesongen.

City tok kommandoen fra start og skapte flere muligheter. Nærmest var Haaland med to gigantsjanser i løpet av det første kvarteret.

– Real Madrid virker helt rystet, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Etter 23 minutter måtte Courtois gi tapt. Silva ble spilt flott gjennom av Kevin De Bruyne og banket ballen i mål til ellevill jubel.

Måldobbel

I etterkant fortsatte City å være best på hjemmebane, og etter 36 minutter kunne Silva igjen juble for scoring.

Portugiseren var først på en retur og styrte ballen opp i hjørnet med hodet. I annen omgang tok gjestene fra den spanske hovedstaden mer tak i ballen, men det var igjen City og Haaland som kom til sjansene.

Med snaut 20 minutter igjen ble nordmannen spilt gjennom, men igjen vartet Courtois opp med en flott redning. Ballen gikk via belgieren og spratt i tverrliggeren og over. Like etterpå satt spikeren i kista da Manuel Akanji stusset ballen i låret til Militão og i mål. På overtid var Alvarez sikker da han kom alene med Courtois etter en vakker stikker fra Phil Foden.

City kjemper på flere fronter i sesongavslutningen. De har langt på vei sikret seg seieren i Premier League, mens de skal spille FA-cupfinale mot byrival Manchester United tidlig i juni.