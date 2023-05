Luton til opprykksfinale om Premier League-plass

NTB

Luton scoret to dødballmål og vendte bortetap til sammenlagtseier over Sunderland i opprykkskvalifiseringen. 27. mai spiller laget om plass i Premier League.

Tidligere Molde-keeper Ethan Horvath var en av de store heltene for Luton i 2-0-seieren. Lagkaptein Tom Lockyer scoret det avgjørende målet som ga 3-2-seier sammenlagt.

Sunderland vant opprykksfinale på Wembley i fjor og la ørkenvandringen på nivå tre bak seg. Laget håpet å ta raskeste vei videre til eliten, der klubben sist var i 2017, men håpet ble knust.

– Jeg føler med Sunderland. Dette var en krig gjennom to kamper. Vi måtte være fryktelige og litt grisete for å vinne. Atmosfæren gjorde det vanskelig for dem. Vi skal nyte seieren, men vi ser allerede framover mot finalen, sa Lokyer til Sky Sports.

Luton drømmer om endelig å få spille sin første Premier League-kamp. Klubben var med å stifte den engelske eliteserien, men rykket ned fra øverste nivå i 1992 noen måneder før PL ble sparket i gang. Siden har klubben slitt tungt, og i årene 2009 til 2014 var den helt nede på nivå fem.

Luton gikk aggressivt til verks for å revansjere 1-2-tapet i første kamp i nordøst, og i det 10. minutt satte Gabriel Osho inn 1-0 etter et hjørnespark. Han reagerte raskt da ballen kom til ham etter en duell, og gjennom en skog av bein endte avslutningen i mål.

Viktige redninger

Sunderland ropte høyt på straffe da ballen var i en Luton-arm etter et hjørnespark noen minutter senere. Horvath reddet først en avslutning fra Pierre Ekwah. Ekwah fikk ballen igjen, tok seg til kortlinja og slo skrått ut, men ballen traff hånden til Amari Bell og spratt mot eget mål. Horvath reddet igjen.

Bell hadde armen i en naturlig posisjon, og det er heller ikke VAR i kvalifiseringen.

Midtveis i første omgang var Luton veldig nær 2-0, men Luke O'Nien reddet på streken etter avslutning av Carlton Morris. Litt senere leverte keeper Anthony Patterson en strålende redning da Morris var frampå igjen.

I det 43. minutt kom 2-0-målet. Lockyer nikket inn etter kort corner og innlegg fra Alfie Doughty.

Venter videre

Nervene bredte seg i Sunderland-laget, og tidlig i den andre omgangen gjorde O'Nien og keeper Patterson store tabber som holdt på å forære Luton 3-0-målet. Hjemmelaget var flere ganger nærmere et tredje mål enn Sunderland noen gang var redusering, og det ble en fortjent seier.

Sunderland varmet opp i drakter som markerte 50-årsjubileet for klubbens mest sagnomsuste triumf, FA-cupfinaleseieren over Leeds, men klubben må vente på å besøke Wembley igjen.

Luton får onsdag vite om Middlesbrough eller Coventry blir motstander i kampen om Premier League-millionene.