Inter til mesterligafinale – slo Milan for fjerde gang i år

Lautaro Martínez scoret målet da Inter slo byrival Milan for fjerde gang i 2023. Laget er klar for sin første mesterligafinale siden turneringsseieren i 2010.

I finalen i Istanbul 10. juni skal Inter prøve å ordne den første italienske triumf i mesterligaen siden den gang. To klare Juventus-tap er eneste finaleopptredener fra Serie A-lag de foregående 12 sesongene.

Inter har vært nådeløse i byderbyene i år. Etter 3-0-seier i den italienske cupen ble det 1-0 i serien, 2-0 i bortekampen og tirsdag 1-0 i hjemmekampen i mesterligaens semifinale. 8-0 til sammen, altså.

Målet kom i det 74. minutt etter at Martínez og innbytter Romelu Lukaku herjet med Milan-forsvaret. De spilte ballen fram og tilbake seg imellom på venstresiden i motstanderens straffefelt. Da Martínez spilte ballen ut til Lukaku siste gang, stormet tre spillere til for å blokkere skuddet, og da det i stedet kom en veggpasning var den argentinske verdensmesteren alene.

Det harde skuddet gikk inn ved nærmeste stolpe bak Mike Maignan, som tidligere i kampen hadde virket uovervinnelig.

– Vi gjorde en stor jobb i begge kamper. Nøkkelen var gruppa. Jeg opplevde det samme i VM. Når man har godt samhold, kan man prestere på topp i slike viktige kamper, sa Martínez til Sky Italia.

– Vi visste at vi hadde en stor mulighet til å nå finalen, og vi fullførte jobben.

I en allerede tøff kamp i elektrisk atmosfære gnistret det veldig til mellom spillerne i sluttfasen, da Milan innså at finaledrømmen var knust.

– Spillerne ga alt i begge kamper, men Inter fortjente å vinne, og vi gratulerer dem, sa Milan-trener Stefano Pioli.

God start

Milan måtte ha mål for å slå tilbake etter 0-2-tapet i første kamp, og laget innledet kampen friskt. Etter fire minutter sendte Theo Hernández i vei et duppende distanseskudd som strøk tverrliggeren. Keeper André Onana sto bare og så på.

Fem minutter senere satte Onana seg ut av spill i jakt på et innlegg fra Junior Messias. Olivier Giroud vant i lufta ved lengste stolpe, men inne foran mål nikket Matteo Darmian til corner før noen Milan-spiller nådde fram.

I det 11. minutt burde Nicolò Barella fått frispark i en duell med Hernandez, men dommer Clément Turpin la lista veldig høyt, og Milan fikk angripe. Sandro Tonali kjempet seg til kortlinjen og slo skrått ut til Brahim Díaz, som fikk avslutte med hele målet å sikte på. Han skjøt ikke godt nok, og Onana reddet.

Kampen roet seg etter en hektisk åpning, men i det 38. minutt kom en ny Milan-sjanse. Rafael Leão leverte et strålende løp etter å ha kranglet med seg ballen i duell med Darmian. Han tryllet bort Francesco Acerbi med en vending og et rykk og skjøt rett utenfor lengste stolpe.

Superredning

Inter hadde satt Milan-keeper Maignan på to prøver han besto, men hver gang var det frispark til Milan i forspillet. I det 39. minutt leverte Maignan en ny superredning, og da hindret den også mål. Edin Dzeko stusset ved nærmeste stolpe på et frispark fra Hakan Çalhanoglu, og Maignan leverte en fantastisk refleksredning der han brukte først den høyre armen og så den venstre for å holde ballen ute.

Tidligere hadde han reddet harde skudd fra først Dzeko og så Barella, men i første situasjon var det blåst frispark mot Barella for en dytt, i den andre offside mot Dzeko.

Den andre omgangen ble langt mer sjansefattig enn den første, men den inneholdt like mange tøffe dueller og en situasjon som kunne gjort fortsettelsen vanskelig for Inter. I det 52. minutt tråkket Acerbi med fullt overlegg på foten til Tonali etter at de hadde dyttet og revet i hverandre mens de ventet på et Inter-innlegg.

Verken dommeren eller VAR-rommet reagerte, men det var en forseelse som kvalifiserte til direkte rødt kort.

På tampen var det Milan-spillere som levde farlig med tanke på rødt kort, men dommeren nøyde seg med fem gule etter å ha delt ut bare ett av sorten de første 78 minuttene.