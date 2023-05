Viking vendte til 3-2-seier over Odd – Tripic scoret på omdiskutert straffe

Sander Svendsen ble matchvinner for Viking og omfavner tomålsscorer Zlatko Tripic. Foto: Carina Johansen / NTB Les mer Lukk

NTB

Viking slet lenge hjemme mot gjerrige Odd, men vendte kampen til 3-2 takket være to straffescoringer og et sent mål av Sander Svendsen.