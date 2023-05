Alvheim avgjorde på overtid

NTB

Med 3-2-seier i dagens kamp har Kristiansund tatt poeng i seks kamper på rad.

Arne Gunnes ga Ranheim ledelsen tidlig etter bare sju minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Moses Mawa utlignet for Kristiansund noen minutter ut i andreomgangen. Gunnes scoret igjen da han gjorde 2-1 ni minutter etter pause, men Benjamin Stokke sørget for balanse i Kristiansund-regnskapet da han satte inn 2-2 etter 80 minutter. Kristiansund økte ledelsen til 3-2 da innbytter Leander Alvheim satte ballen i mål to minutter på overtid. Han hadde nylig blitt byttet inn. Det ble siste gang målvakten måtte hente ballen ut av nettet. Kampen endte 3-2.

Ranheims Erik Tønne fikk gult kort.

Etter tirsdagens kamp er Kristiansund nummer to på tabellen med 16 poeng, mens Ranheim er på fjerdeplass med 14 poeng.

Harald Vollstad Sletner var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 21. mai. Kristiansund skal spille mot Jerv, mens Ranheim møter Sogndal. (©NTB)

