Vålerenga ble for gode og vant 3-0 – HamKam på nedrykksplass

Vålerenga feirer etter Daniel Håkans 2-0-mål under eliteseriekampen mellom Vålerenga og HamKam på 16. mai. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Vålerenga kan feire 17. mai med hevede hoder etter årets første hjemmepoeng da HamKam ble slått 3-0. Gjestene har fire strake tap og er under nedrykksstreken.

Det var HamKam som kom best i gang, men det var bare i fem minutter at laget yppet seg. Etter hvert tok Dag-Eilev Fagermos menn mer og mer over. Etter 18 minutter fikk 18-åringen Seedy Jatta stå umarkert ved bakerste stolpe og heade inn 1-0 på innlegg fra Simen Juklerød.

Etter 24 minutter ble ledelsen doblet da finske Daniel Håkans dukket opp inne i feltet og satte 2-0. HamKam-målvakten Lars Jendal var for passiv ved den anledningen. Han sto og ventet på ballen og oppdaget ikke Håkons som brøt inn foran ham.

Jendal voktet målet etter Marcus Sandbergs røde kort mot Tromsø sist.

Vålerenga fikk også en viktig psykologisk scoring med 3-0 på overtid i 1. omgang. Henrik Bjørdal kjempet til seg ballen etter en corner. Han fikk et godt treff, og via en motstander havnet ballen i mål via stanga.

– Det var dødt og tafatt. Vi fikk ikke flyttet beina fort nok og kom ikke opp i press. Det er mye å rette på, sa HamKam-kaptein Aleksander Melgalvis til TV 2 etter den begredelige 1.-omgangen.

I fjor endte det 1-1 mellom de to lagene i Oslo, også det i 16.-maikamp.

Det var flere tidligere VIF-spillere i aksjon for gjestene. Henrik Udahl har vært HamKams mest målfarlige denne sesongen, mens Brynjar Ingi Bjarnason også har spilt for hovedstadsklubben.

Pål Alexander Kirkevold manglet i gjestene lagoppstilling og var sterkt savnet.