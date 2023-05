Folkefest på Lerkendal – Rosenborg stoppet tapsrekken mot ti mann

NTB

Rosenborg-spillerne slipper å grue seg til 17.-maitoget etter å ha vartet opp med en god kamp og 1-0-seier over Haugesund på hjemmebane tirsdag.

Morten Bjørlo ble matchvinner for trønderne med en pen scoring etter 56 minutter foran 21.264 tilskuere. Det holdt til å blidgjøre Lerkendal-publikummet på en dag der de også jublet for Aalesunds tre scoringer mot rivalen Molde.

– Fantastisk. Vi trengte en seier nå, så det var deilig å se den gå inn, sa Bjørlo til TV 2.

Seieren var Rosenborgs første siden serieåpningen mot Viking. Dessuten hadde Kjetil Rekdals menn tapt tre strake kamper før det endelig ble seier på «fotballens festdag», 16. mai.

– Jeg håper vi kan bygge videre på dette. Det er ikke godt nok (spillemessig) i dag heller, men vi vinner, og det er viktig, la Bjørlo til.

Utvisning

Hjemmelaget gikk aggressivt til verks og skapte et par fine muligheter i starten. 16-åringen Sverre Nypan var frisk innledningsvis, mens hans spissmakker Kristall Ingason burde ha scoret da han kom seg fri mot FKH-keeper Egil Selvik etter fem minutter.

Utover i omgangen ble det mer jevnspilt, men to gule kort på kort tid til Magnus Christensen skapte trøbbel for Haugesund. Han fikk marsjordre etter 33 minutter, noe som styrket RBK-håpet om seier.

– Det er kaotisk, men etter at de får et rødt kort synes jeg vi tar over og har det meste, egentlig, sa RBK-innbytter Olaus Skarsem til TV 2 i pausen.

Han fikk støtte av Bjørlo etter kampen.

– Vi startet bra, men så ble det litt mindre intensitet etter hvert. Vi hadde en tøff kamp for et par dager siden (2-3 for Bodø/Glimt). Men så fikk de en utvisning, og da tok vi fullstendig over.

Viktig mål

Vertene kunne også ha scoret like før hvilen. Erlend Dahl Reitan fikk alle tiders sjanse alene med Selvik, men skuslet bort muligheten da han forsøkte seg på innlegg framfor skudd.

1-0-målet skulle i stedet komme noen minutter etter pause. Etter en høy ballvinning fikk Nypan ballen, og da han ikke fikk skutt selv, kunne han legge ballen på sølvfat for Morten Bjørlo. Han hamret ballen opp i vinkelen fra kanten av 16-meteren.

RBK fortsatte å produsere sjanser. Olaus Skarsem og Oscar Aga kom nær scoring, mens Nypan nesten kom til skuddmulighet igjen etter 75 minutter, før han ble taklet av Søren Reese.

Kort tid før slutt fikk Aga en kjempemulighet til å punktere kampen, men han klarte å ekspedere Leo Cornics innlegg utenfor fra seks-sju meter.

Seieren levde imidlertid ikke spesielt farlig, og Rosenborg kunne juble for sin første trepoenger siden 10. april.