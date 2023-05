NRK: Utøverkomiteens undersøkelse ga flertall mot å la russere delta i internasjonal idrett

En skuffet Aleksandr Bolsjunov fra Russland etter en dramatisk innspurt med stavbrekk under langrenn 50 km for menn under VM på ski 2021.

NTB

En undersøkelse blant norske utøvere viser at de per i dag ikke ønsker russisk eller belarusisk deltakelse i internasjonal idrett, melder NRK.

Svarene ble sluppet av den norske utøverkomiteen mandag. Der kommer det fram at flertallet ikke vil at Russland og Belarus gjør comeback.

Tidligere i år åpnet Det internasjonale olympiske komité (IOC) døren for å lette på sanksjonene som ble innført etter invasjonen av Ukraina i februar 2022.

NRK var først med å melde om hovedfunnene i undersøkelsen blant norske utøvere:

* 70 prosent mener at det er galt å ha en prosess slik IOC har innledet nå, mens halvparten mener det kan være riktig på sikt.

* 22 prosent åpner for deltakelse for russiske og belarusiske utøvere under strenge nøytralitetskrav. 37 prosent sier nei, mens 40 prosent vil vente med å mene noe til de vet hva det innebærer.

* 74 prosent mener den norske utøverkomiteen bør delta i IOCs prosess.

Få svar

Det er kun 179 personer som har svart på undersøkelsen som ble gjort i mars. Det mener utøverkomiteen er et lavt tall og advarer mot å konkludere.

«Vi har ikke tilstrekkelig oversikt over bruttoutvalget i og med vi måtte be tillitsvalgte videresende undersøkelsen til utøvere i eget forbund. Dermed har vi heller ikke grunnlag for å kunne beregne svarprosenten eller å gjøre analyser for å kontrollere for mulig systematikk i hvem som har valgt/ikke valgt å besvare undersøkelsen», skriver komiteen.

«Vi har derfor ikke noe grunnlag for å kunne vurdere hvorvidt utøvere som er for, mot eller avventende til å vurdere russisk og belarusisk deltakelse er mer eller mindre tilbøyelig til å svare på undersøkelsen. Dette er en svakhet ved undersøkelsen som tilsier at resultatene må tolkes og brukes med varsomhet», står det videre.

128 utøvere fra sommeridretter deltok i undersøkelsen, mens det var 30 fra vinteridrettene. De 21 siste driver idrett som ikke er sesongspesifikk.

Kritikk

IOC anbefalte i mars internasjonale særforbund om å vurdere å slippe til utøvere fra Russland og Belarus under klare forutsetninger.

Utøverkomiteen i norsk idrett ledes av den tidligere langrennsløperen Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Hun har de siste månedene fått kritikk for måten hun har håndtert Russland-spørsmålet på. Særlig skarp har OL-roeren Kjetil Borch vært.

Han har reagert på at Jacobsen både er komitéleder og medlem i IOC. Borch mente hun ikke sendte de riktige signalene til IOC i Russland-saken på vegne av norske utøvere.

Nylig ble det kjent at Jacobsen gir seg som leder av utøverkomiteen.