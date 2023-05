Barcelona seriemester etter utklassingsseier i byderbyet – måtte rømme banen

NTB

Barcelona sikret seriegullet fire serierunder før slutt i La Liga. Etter knusende 4-2 i byderbyet mot Espanyol søndag er saken klar, men feiringen ble kort.

Barcelona-spillerne begynte å feire på banen rett etter sluttsignalet, men det burde de kanskje ikke ha gjort. Rasende Espanyol-tilhengere stormet banen, og Barcelona-spillerne måtte hals over hode flykte i garderoben.

Kampen ble spilt uten Barcelona-fans på tribunene. De boikottet bortekampen i protest mot at de ble nektet å ha med seg supporterutstyr.

Barcelona er seriemester for 27. gang, men for første gang siden 2019. Xavi ble La Liga-mester åtte ganger som spiller, søndag fikk han sin første tittel som trener.

– Det var et øyeblikk fullt av følelser. Det ville være vanskelig å la være å feire etter at vi har jobbet mot dette i så mange måneder. Det var ikke bare fordi vi var på Espanyols bane, sa Xavi.

Ba spillerne gå av

Han hevdet at han selv hadde gått av banen og bedt spillerne følge før banestormingen startet.

– Jeg sa at de skulle komme inn, for jeg syntes det var nok. Det var normalt å feire, men jeg vet også at vi ikke er hjemme, og vi må ikke være respektløse, sa han til Movistar.

Sergio Busquets vant for niende gang, men for første gang som kaptein. Det blir også den eneste, for han forlater klubben ved sesongslutt. Bare Lionel Messi (10) har flere serietitler med Barcelona enn Busquets.

I helgule drakter gjorde Barcelona-spillerne kort prosess med et hjemmelag som desperat trenger poeng i kampen mot nedrykk. Nestjumboen holdt nullen i bare ti minutter.

Balde herjet

Da rykket Alejandro Balde fra Espanyol-backen Oscar Gil og føk til dødlinja før han slo hardt inn foran mål. Robert Lewandowski satte foten på ballen fra kort hold, og Barcelona ledet.

I det 20. minutt doblet Balde selv ledelsen. Pedri tok seg til dødlinja på høyresiden, og ved lengste stolpe trengte Balde bare å sette foten på ballen.

Oppskriften ble fulgt også da Lewandowski gjorde 3-0 i det 40. minutt. Han scoret i åpent mål på innlegg fra Raphinha.

Trøstemål

Danske Martin Braithwaite hadde sjansen til å redusere mot gamleklubben da han på overtid i omgangen kom til avslutning rett foran mål, men Marc-André ter Stegen slengte ut armen og slo ballen ut.

Inspirert av venstreback Balde ville også høyreback Jules Koundé være med på moroa, og i det 53. minutt stusset han inn 4-0 på Frenkie de Jongs lange framspill etter et smart løp bak ryggen på Javi Puado.

Samme Puado scoret et trøstemål i kampens 73. minutt da han ble spilt gjennom og lobbet over keeper. Joselu ordnet ett til på overtid.

Fire runder før slutt er Barcelona 14 poeng foran serietoer Real Madrid, som onsdag spiller returkamp mot Manchester City i mesterligaens semifinale.