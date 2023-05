Koronatest sendte Evenepoel ut av Giro d'Italia timer etter at han erobret ledertrøya

NTB

Remco Evenepoel erobret den rosa ledertrøya i Giro d'Italia fra Andreas Leknessund søndag, men samme kveld testet han positivt på korona og bryter rittet.

Det meldte han i en uttalelse på Twitter.

– Det er med tungt hjerte at jeg må meddele at jeg forlater Giro d'Italia på grunn av covid-19 etter en rutinetest. Uheldigvis var den positiv, skrev han.

– Erfaringen min her har vært veldig spesiell, og jeg så fram til å konkurrere de neste to ukene også. Jeg kan ikke tilstrekkelig takke staben og rytterne som har ofret så mye i forberedelsene til Giroen. Jeg er fortsatt veldig stolt over å ha tatt to etappeseirer og fire rosa trøyer, fortsatte han og avsluttet med «grazie mille» (tusen takk).

Mandag er det rittets første hviledag, men Evenepoel skulle ha startet tirsdag i rosa trøye og med 45 sekunders ledelse til toeren Geraint Thomas. I stedet arver briten ledertrøya og har to sekunders ledelse på Primoz Roglic.

Leknessund, som syklet i rosa trøye fem dager, er etter Evenepoels frafall på 5.-plass i sammendraget og 22 sekunder bak lederen.