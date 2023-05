Norge tapte 0-3 for Sveits i ishockey-VM

Jonas Arntzen fikk dårlige arbeidsforhold i VM-kampen mot Sveits. Her har Andreas Glauser akkurat gjort 2-0. i VM-kampen i Riga. Foto: Roman Koksarov / AP / NTB

NTB

Som forventet ble Sveits minst ett nummer for store, men sveitserne slo Norge bare 3-0 i den andre kampen i gruppe B i ishockey-VM i Riga.

Sveitserne har vist seg som et veldig godt organisert lag. I fjor vant de sin gruppe i VM i Latvia, men røk for USA i kvartfinalen. Norge endte på 13.-plass.

Sveits var svært dominerende i første periode og vant den 2-0. Det norske laget klarte å snu trenden, men klarte ikke å komme til nettkjenning.

Travel Arntzen

Henrik Haukeland sto åpningskampen, men denne gangen fikk Jonas Arntzen sjansen i målet. Örebro-målvakten fikk en travel dag på jobben.

Sveits dominerte stort, og pucken var mye inne i den norske sonen i 1. periode. Norge var på få visitter, men etter de sju første minuttene hadde man ennå ikke registrert noen skudd på mål. Sveitserne hadde da avfyrt seks.

Arntzen holdt nullen i 8.13 minutter, men da Dario Simion fikk skutt et dekket skudd ble den norske målvakten satt ut.

Mot slutten av perioden traff Janis Moser perfekt på et direkte skudd. Målet ble derimot annullert etter at Tobias Johansson hadde utfordret dommeravgjørelsen. Han fikk medhold ettersom en sveitser hadde vært borti Arntzen inne i målfeltet like før scoringen.

30 sekunder før periodens slutt var det tellefeil i det norske forsvaret, og backen Andrea Glauser satte 2-0.

Hevet seg

Etter å ha ridd av et undertall klarte de norske isbjørnene å heve spillet sitt, kom til flere gode avslutninger og klarte å pynte på skuddstatistikken. Norge fikk muligheten i spill fem mot tre i midtperioden, men klarte da ikke å avfyre et eneste skudd mot mål. Det var så vidt de fikk låne pucken, og akkurat den biten av spillet var svakt.

I undertall tidlig i tredje periode hadde Mathias Trettenes en stor sjanse. Alene med målvakten gikk skuddet hans i stanga. Det viktigste for de norske spillerne var å gå til kampen mot Slovenia 16. mai med en god følelse.

Norge tok ut målvakten de siste snaue tre minuttene, og den sveitiske veteranen Nino Niederreiter med over 800 NHL-kamper satte 3-0 i åpent mål.

Kampen mot Slovenia vil trolig bli nøkkelkampen i VM med tanke å overleve som elitenasjon for Norge.