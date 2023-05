Ny smell for Milan – tapte også for Spezia

Milan-keeper Mike Maignan strekker seg forgjeves etter Salvatore Espositos frispark i krysset i Spezias 2-0-seier lørdag. Foto: Tano Pecoraro, LaPresse via AP / NTB

NTB

Milan ligger tynt an i mesterligasemifinalen og nå også i kampen om å kvalifisere seg for neste sesongs Champions League. 0-2 for Spezia var en ny smell.