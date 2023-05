Solskjær håper på United-salg: – Nødt til å ta igjen de andre lagene

Ole Gunnar Solskjær mener et oppkjøp av Manchester United må bli gjennomført. Foto: Foto: Audun Braastad / NTB

NTB

Ole Gunnar Solskjær mener det er viktig for Manchester Uniteds framtid å bli kvitt Glazer-familien som eiere og ta fått på et større oppussingsprosjekt.

Det klare budskapet kom han med på et arrangement i Manchester fredag kveld, skriver VG. Foran flere hundre betalende tilskuere delte Solskjær historier fra livet som United-spiss.

Men nordmøringen sneiet også innom dagsaktuelle temaer. United er i disse dager i en prosess som kan føre til et salg, og Solskjær er ikke i tvil om hva som bør skje.

– Oppkjøpet må bli gjennomført. Old Trafford har forfalt. Treningsanlegget (Carrington) har forfalt. Vi er nødt til å ta igjen de andre lagene, sa han fra scenen.

Solskjær fikk sparken som United-manager i november 2021 etter en begredelig høst. Han hadde jobben i nesten tre år. Som spiller fikk han legendestatus etter å ha gjort overtidsmålet som ga finaleseier i mesterligaen i 1999.

Glazer-familien har eid Manchester United siden 2005. Amerikanerne er svært upopulære blant fansen, og en stor årsak til det er gjelden klubben er blitt påført. De har også fått mye kritikk for manglende investeringer i Uniteds infrastruktur.

Budkampen har de siste månedene stått mellom den britiske milliardæren Jim Ratcliffe (70) og qatarske Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani (63). Før helgen meldte flere britiske aviser at Ratcliffe er best posisjonert til å få til et vellykket oppkjøp av klubben med flest ligatitler i England.