Heat videre i NBA-sluttspillet – sesongen over for Knicks

Jimmy Butler, Miami Heats største stjerne, gliste bredt etter seieren mot New York Knicks fredag. Miami er nå klare for semifinalen i sluttspillet for tredje gang på de fire sesongene siden Butler sluttet seg til laget. Foto: Wilfredo Lee / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

41 poeng fra en glitrende Jalen Brunson holdt ikke for New York Knicks borte mot Miami Heat fredag. Etter seier 96–92 er hjemmelaget klare for semifinale.